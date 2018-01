Zuidelijke dorpen Delfzijl 'gekwetst' door gemeente

Inwoners van onder meer Meedhuizen, Wagenborgen en Nieuwolda zijn naar eigen zeggen 'diep getroffen' door een 'kille' brief van het gemeentebestuur van Delfzijl. Ze maken zich zorgen over de komst van nog meer windturbines in het gebied.

Deze zorgen hebben ze al meermalen geuit in brieven naar de raad en het college. Ze willen hierover met de gemeente in gesprek, maar het laatste antwoord vanuit het college van burgemeester en wethouders schoot de inwoners in het verkeerde keelgat.

'Geen enkel begrip'

'Die brief straalde een erg koude gevoelstemperatuur uit. Op geen enkele wijze wordt begrip getoond voor de onrust in de dorpen', zegt Jan Wierenga uit Meedhuizen namens de inwoners.

Vorig jaar stemde de raad in met de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid, waardoor er zestien windmolens van tweehonderd meter hoogte bijkomen. Ook plannen voor de windparken Oosterhorn en Geefsweer zijn al vergevorderd, waardoor er 120 windmolens worden bijgebouwd in het gebied ten zuiden van Delfzijl.

'Serieuze raad en college onwaardig'

'U gaat voorbij aan de gevoelens en de zorgen van burgers. Dat is niet alleen jammer, dat is ook kwetsend, in onze ogen een serieuze raad en college van B en W onwaardig', schrijft Wierenga in een reactie naar de raad.

Onwenselijk

De gemeente liet eerder al weten het onwenselijk te vinden dat er zoveel windturbines in de omgeving worden gebouwd. Toch zijn die plannen volgens de gemeente niet te voorkomen, omdat het Rijk deze plekken eerder al heeft aangewezen voor de opwekking van windenergie. Ook heeft de Provincie een flinke vinger in de pap wat betreft de besluitvorming hierover.

De inwoners kondigen nu hardere acties aan om windparken toch tegen te houden.

