Directeur Interschool Ter Apel: 'Terugbetalen vier ton onterecht'

'Mijn medewerkers hebben de ouderformulieren naar eer en geweten ingevuld', zegt Anita Klompsma, directeur van de Interschool in Ter Apel. Dat er nu misschien 400.000 euro moet worden terugbetaald door de verantwoordelijk gemeente Westerwolde doet haar pijn.

'In 2014 kwamen er ontzettend veel mensen richting Nederland', vertelt Klompsma over een hectische tijd in haar school in Ter Apel. 'Vluchtelingen uit Eritrea en Syrië stonden massaal op de stoep. Dat zijn niet zomaar mensen: ze hebben nogal wat meegemaakt. En dan moeten ze na vier dagen in Nederland opeens een ouderformulier invullen.'

Niet loslippig

En dus zijn ze volgens Klompsma niet loslippig. 'Ze vertellen echt niet alles. Ze zijn huiverig om met ons te praten, denken dat we allemaal van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zijn. Ze snappen ook niet dat wij bepaalde informatie nodig hebben. Dan is het nu eenmaal lastig om zo'n formulier met hen in te vullen.'

Dat mensen wantrouwend zijn en het hart niet op de tong hebben, weet Klompsma maar al te goed. 'We hebben zelfs meegemaakt dat kinderen na een paar weken les een andere naam of geboortedatum bleken te hebben dan ze eerst opgaven.'

Geen Engels

Bovendien spreken net aangekomen vluchtelingen lang niet allemaal Engels. 'En als iemand geen wereldtaal, ofwel geen Engels spreekt, is het eerste vermoeden dat iemand niet hoog opgeleid is.'

Door de taalbarrière bleek dat de gemeente Westerwolde, die de school in Ter Apel bestuurt, mogelijk vier ton terug moet betalen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Kwijtschelden

Klompsma hoopt dat die wordt kwijtgescholden: 'Dat zou ik terecht vinden. In 2014 waren er nog geen vertalingen van ouderformulieren, die kwamen in 2015. Het zou het ministerie sieren als ze begrip hebben voor de situatie waarin wij toen werkten, waarbij er alleen Nederlandstalige formulieren waren. Formulieren die geen vluchteling begrijpt.'

Overigens heeft de schooldirecteur goede hoop: 'We zijn niet de eerste en enige school bij wie dit speelt. Ervaring bij andere scholen leert ons dat het ministerie waarschijnlijk wel begrip voor ons heeft.'

Lees ook

- Westerwolde mogelijk voor vier ton schip in door ouderverklaringen