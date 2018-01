Aanpak stadscentrum zorgt voor parkeeronrust

Na de Astraat in de stad Groningen zijn nu de Brugstraat en Munnekeholm aan de beurt om grondig aangepakt te worden. Met die aanpak gaan tot ontsteltenis van de buurt twaalf parkeerplaatsen langs de Hoge der Aa verdwijnen.

De aanpak van de twee straten is onderdeel van een grondige aanpak van het westelijk gedeelte van de binnenstad. Het asfalt gaat eruit en er komen gele steentjes voor terug. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan.

Op de fiets

Buurtvereniging A-Kwartier is allerminst tevreden met het verdwijnen van de parkeerplekken. 'Ik ben wel bereid om met de fiets naar mijn auto te gaan. Voor mijn buurvrouw die oud en minder goed ter been is, is dat natuurlijk geen optie', laat voorzitter Esther Klaver van de buurtvereniging weten.

Verontwaardiging

Bewoners uit het A-Kwartier zeggen niet betrokken te zijn geweest bij het verdwijnen van de parkeerplaatsen. 'Dat heeft geleid tot een hoop onrust en onvrede.'

Wethouder Joost van Keulen (VVD) reageerde vol ongeloof op de woorden van de bewoners. 'De afgelopen periode hebben we in het A-Kwartier dondersgoed laten zien dat we met de buurt samenwerken. Hier is iets niet goed gegaan.'

Compromis

Bewoners en gemeente gaan binnenkort om de tafel zitten om tot een oplossing te komen. 'De twaalf parkeerplaatsen komen niet opnieuw ter discussie te staan', laat de wethouder vooraf weten. 'We gaan kijken of we op een andere manier de twaalf plekken kunnen terugvinden.'

'Komt goed'

Waar de bewoners teleurgesteld het Stadshuis inkwamen, daar gaan ze er opgelucht weer uit. 'Wij werken goed samen met de wethouder en we hebben er vertrouwen in een oplossing', laat Klaver namens de bewoners van het A-Kwartier weten.

Parkeergarage

Waar bewoners zorgen hebben over de twaalf parkeerplaatsen daar heeft politiek Groningen moeite met het openhouden van de parkeergarage in de Haddingestraat. Om de opknapbeurt van de Brugstraat en Munnekeholm te kunnen betalen, wordt die garage langer opengehouden.

Garage liever dicht

Toch geeft wethouder Paul de Rook (D66) toe dat hij de garage liever, volgens plan, had gesloten. 'Nee, we willen die garage niet vijf of tien jaar openhouden.' Toch lijkt dat te gebeuren. Plan was om de garage te sluiten en vervolgens het pand aan te kopen van uitbater Interparking. De parkeergarage zou dan gebruikt worden als buurtstalling.

Afweging

Zolang Interparking de parkeergarage blijft exploiteren krijgt de gemeente 350.000 euro per jaar van het bedrijf. Met dat geld kunnen de Brugstraat en Munnekeholm worden aangekleed.

Teleurstelling

Een meerderheid van de collegepartijen lijkt schoorvoetend akkoord te gaan met het langer ophouden van de garage. 'Langer ophouden is een keuze die je liever niet maakt', zegt GroenLinks. De PvdA gaat 'tandenknarsend akkoord' en D66 is 'teleurgesteld', maar snapt de afweging wel.

De Rook

Wethouder De Rook liet weten dat er nu geen geld is voor de aankoop van de garage. 'Als we deze deal maken dan incasseren we een bijdrage die we kunnen investeren.' Toch heeft het stadsbestuur nog altijd de intentie om het pand te kopen. 'Als we de garage over vijf of tien jaar kopen dan kunnen we die gebruiken zoals we willen. Misschien zelfs voor woningbouw.'

