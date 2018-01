Deel dit artikel:











Technische storing Radio Noord opgelost (update) (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De technische storing waarmee Radio Noord vanaf 6.00 uur kampte, is opgelost. Door de storing konden we niet ons gebruikelijke programma Vroeg Op Noord uitzenden, maar was non-stopmuziek te horen.

Rond tien voor zeven was het probleem verholpen en konden we onze reguliere programmering hervatten. Nog niet via dag-tv en online De storing is nog niet helemaal opgelost: via dag-tv, onze website en app is Radio Noord nog niet te ontvangen. Wel zijn we in de lucht via FM 97.5 en DAB+. Onze excuses voor de overlast.