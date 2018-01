Opnieuw minder studenten op kamers in Groningen

Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 gaan steeds minder studenten op kamers wonen. Deze landelijke trend was de afgelopen jaren reeds zichtbaar en zet zich ook in Groningen door, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS deed onderzoek naar de invloed van het sociaal leenstelsel en de ouderlijke welvaart op de trend in studie- en woonbeslissingen.

Daling

Tot 2014 was het percentage hbo- en wo-studenten dat binnen zestien maanden na de start van de studie uit huis ging stabiel, rond 61 procent onder universitaire studenten en 23 procent onder hbo-studenten.

Na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 daalde dit naar 45 procent van de wo-studenten 14 procent van de hbo-studenten.

Minder jongeren naar Stad

Dat minder studenten op kamers gaan, is ook te zien aan het aantal jongeren dat in Groningen gaat wonen. In 2015 daalde het aantal 17- tot 21-jarigen dat zich in de stad vestigde met bijna 25 procent van 4.793 tot 3.626. In 2016 was er een lichte daling naar 3.563, waarna er vorig jaar weer een forse daling was naar 3.150. Ook in andere steden met relatief jonge bevolking, zoals Amsterdam en Utrecht, is deze trend zichtbaar.

In geen andere stad in Nederland vestigen zich zoveel 17- tot 21-jarigen als in Groningen, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Dat heeft vermoedelijk vooral te maken met de ligging van de stad, waardoor studenten genoodzaakt zijn om op kamers te gaan.



Welvaart speelt geen rol

Volgens het CBS blijkt uit het onderzoek ook dat er geen aanwijzingen zijn dat studeren en op kamers gaan sinds de invoering van het leenstelsel afhankelijker is geworden van de welvaart van de ouders.

