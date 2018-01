Deel dit artikel:











Verkeerschaos op A7 voorbij (update) Het verkeer liep volledig vast in de richting van Drachten (Foto: De Vries Media) Hulpdiensten hadden hun handen vol aan het wegslepen van auto's (Foto: De Vries Media)

Op de A7 zijn donderdagochtend in korte tijd vier ongelukken gebeurd. Daarbij waren in totaal veertien auto's betrokken. In westelijke richting stond het verkeer volledig vast tussen Leek en Marum.

Op het hoogtepunt van de file bedroeg de vertraging ruim een uur. Rond half tien waren de problemen op de weg voorbij. De politie meldt dat bij de ongelukken zeker één gewonde is gevallen, die naar het ziekenhuis is overgebracht. Hoe de ongelukken konden gebeuren, is nog niet bekend.