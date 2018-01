'Dronken Delfzieltje' viert 250-jarig bestaan met radiomarathon

Voedingshakes, weinig slaap en een live-radiomarathon. Zo zien de dagen van Kevin Meertens eruit sinds hij woensdagavond werd opgesloten in het rookhok van Café-Slijterij Stad en Lande in Delfzijl. Dat is ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de kroeg omgetoverd tot glazen huis.

'We hebben het hok vooraf grondig gereinigd, met wel vijftien emmers sop. Het water dat eraf kwam leek net teer, maar de rooklucht is verdwenen.'

Geld inzamelen

Met zijn marathon zamelt Meertens geld in voor drie goede doelen. Dat gebeurt onder meer via een online veiling. 'Het geld gaat naar drie doelen: Stichting Sailing Kids, Stichting DierenLot en de kindervakantieweken in Delfzijl. Het zou fantastisch zijn als we daar vijfduizend euro voor ophalen.'

Veel kroegen verdwenen

Dat het cafe - bijgenaamd 'Dronken Delfzieltje' - 250 jaar bestaat, mag een hele prestatie genoemd worden. Veel andere kroegen in de omgeving doorstonden de tand des tijds niet. Meertens: 'Op het hoogtepunt had je hier wel 43 kroegen. Daar zijn er met goed fatsoen nog drie of vier van over. Een heel sterke daling dus. Onze toekomst zie ik zonnig tegemoet. Gastvrijheid is belangrijk en je moet de mensen vermaken.'



Achter een luikje stonden glaasjes jenever klaar voor de havenarbeiders Kevin Meertens - Radiomaker

In het café zelf doet nog maar weinig denken aan vervlogen tijden, stelt Meertens. 'Het staat al beschreven in het boek Schetsen uit de Franse tijd, met onder meer een gelagkamer. Daar hadden ze toen wat mooiere namen voor dan nu. Aan de zijkant zit nog wel een heel oud luikje. Dat werd vroeger altijd gebruikt door de havenarbeiders. Als ze daar op klopten, stonden er een paar glaasjes jenever klaar. Op vrijdag, als de loonzakjes kwamen, werd dat weer verrekend.'

Top-250

Donderdag begon Meertens aan zijn eerste volledige radiodag, die live via Facebook te beluisteren is. Sindsdien eet hij niets en drinkt hij louter water en shakes. 'een dokter checkt elke dag mijn gezondheid.' Overdag zendt hij een door klanten van het café samengestelde top-250 uit en 's avonds komen er tal van artiesten langs. Zo draaide Wim Kerkhof van de Amazing Stroopwafels de deur van het rookhok woensdagavond op slot en komt ook Wia Buze nog langs.

'Als het goed is laten ze me er zondagavond om acht weer uit. Dat is even afwachten', zegt Meertens met een knipoog.