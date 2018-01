Huurders Bellingwolde tijdelijk in woonunits

Twintig huishoudens aan de Lijsterlaan in Bellingwolde gaan een paar weken in een woonunit in hun straat wonen. Woningcorporatie Acantus gaat de huizen van deze huurders isoleren en de keukens, toiletten en badkamers vervangen.

De huurders mogen daarom tijdens de werkzaamheden hun intrek in een woonunit nemen. Het is voor het eerst dat bewoners op deze manier tijdelijk verhuizen.

Proef

Volgens Acantus gaat het om een proef. Normaal gesproken worden dit soort renovatiewerkzaamheden uitgevoerd terwijl de bewoners in huis blijven wonen. 'We merken dat het intensief is voor bewoners als er wekenlang in je huis gewerkt wordt', zegt projectleider Niels Eefsting van Acantus.

'Als pilot willen we onderzoeken hoe het voor huurders is als ze tijdens werkzaamheden in een rustige omgeving wonen, dichtbij huis, in een woonunit.'

Van alle gemakken voorzien

De tijdelijke woonunits zijn volgens Acantus van alle gemakken voorzien. Ook worden alle persoonlijke spullen, waaronder meubels, verhuisd naar de units. De eerste twee huishoudens zijn al tijdelijk verhuisd.

Per woning nemen de werkzaamheden gemiddeld drie weken in de slag. In september moeten alle woningen aan de Lijsterlaan klaar zijn.