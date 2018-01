Fries adviesbedrijf krijgt lid op de neus met winkelplan Appingedam

De Raad van State heeft RetailPlan uit Drachten op de vingers getikt omdat het adviesbureau met een juridische truc een kledingwinkel in een leegstaand bedrijfspand in Appingedam probeerde te krijgen.

RetailPlan had het gemeentebestuur van Appingedam per brief gevraagd om een omgevingsvergunning voor een Bristol-winkel op de eerste verdieping boven de fietsenwinkel aan de Farmsumerweg.

Geen detailhandel toegestaan

Maar volgens de Raad van State was de brief helemaal geen aanvraag voor een winkelvergunning. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan de Farmsumerweg staat namelijk helemaal geen detailhandel toe.

In plaats van een recht-toe-recht-aan-aanvraag voor een winkelvergunning en een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan, stuurde RetailPlan namens het Appingedamse vastgoedbedrijf Visser een vage brief met onder meer de vraag om met de wethouder over het ruimtelijke beleid van de gemeente te praten.

Geen besluit

Toen het gemeentebestuur geen besluit nam over die brief, stapte RetailPlan naar de rechter. Daar probeerde het bedrijf via een juridische truc alsnog de winkelvergunning binnen te halen. Als een gemeente namelijk niet op tijd een beslissing over een vergunningsaanvraag neemt, wordt die automatisch (van rechtswege) verleend.

RetailPlan gokte erop dat de gemeente geen officieel besluit over de brief zou nemen. Het bedrijf hoopte dan via de rechter alsnog een vergunning te krijgen omdat het gemeentebestuur 'te laat, of geen besluit' op zijn 'vergunningsaanvraag' had genomen.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat RetailPlan door de rechter op de vingers is getikt. Het bedrijf heeft al vaker op deze manier winkel- en supermarktvergunningen in ons land proberen te regelen. De meeste aanvragen zijn door de rechter vernietigd.

In een enkel geval heeft een gemeente zonder tussenkomst van een rechter uiteindelijk wel een vergunning moeten verlenen.