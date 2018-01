Fietsersbond: 'Dertig binnen de bebouwde kom is veiliger'

De Fietsersbond wil dat dertig kilometer per uur binnen de bebouwde kom in heel Nederland de norm wordt. Dat zou de veiligheid ten goede komen. Wim Borghols, voorzitter van de Groningse afdeling, vindt het 'op veel plaatsen een goed voorstel'.

'Het zorgt ervoor dat de snelheidsverschillen tussen de weggebruikers kleiner worden. Dat weggebruikers beter met elkaar rekening houden en als er iets misgaat, de gevolgen beperkter zijn', zegt Borghols.

Elektrische fietsen

Sinds 1 juli afgelopen jaar moeten elektrische fietsen verplicht op de rijbaan rijden, in plaats van het fietspad. 'Zij hebben vaak moeite om met het verkeer van vijftig kilometer per uur mee te gaan', stelt Borghols.

'De elektrische fietsers, automobilisten en het overige verkeer hebben moeite om rekening te houden met elkaar. Als het allemaal dertig kilometer per uur zou zijn, is dat een stuk makkelijker.'

Totale reistijd nauwelijks beïnvloed

In een groot deel van de bebouwde kom zal de totale reistijd door de maatregel nauwelijks worden beïnvloed, stelt Borghols. 'Dat komt door alle verkeerslichten en andere constructies die je onderweg tegenkomt. Op heel veel plaatsen zijn kruispunten en verkeerslichten veel meer bepalend voor de totale reistijd, dan of er tussen die verkeerslichten of kruispunten met dertig of vijftig gereden mag worden.'

Realistisch

Borghols denkt dat het voorstel van de Fietsersbond 'op diverse plaatsen realistisch is'. 'In heel veel kleinere plaatsjes is het al zo dat de snelheid in de bebouwde kom dertig is. Het verschilt dus echt van de ene tot de andere plek.'

