Wouter van der Laan wint George Verberg Stipendium

Wouter van der Laan heeft het George Verberg Stipendium 2017 gekregen. De beurs bestaat uit een prijs van tienduizend euro en is bedoeld om jonge, talentvolle kunstenaars te stimuleren zich te ontwikkelen in het buitenland.

De prijs werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Academie Minerva uitgereikt door de Groningse wethouder van cultuur Paul de Rook.

Beeldend reisverslag

Van der Laan wil een beeldend reisverslag maken van de persoonlijke geschiedenissen van de schrijvers Nabokov, Jonas Mekas en R.H. Quaytman. Daarbij maakt hij gebruik van fotografie, teksten en beeldend werk.

Het George Verberg Stipendium is in 2004 in het leven geroepen en dankt zijn naam aan de oud-directeur van de Gasunie. George Verberg zat zelf ook in de jury, die uit de achttien inzendingen uiteindelijk het plan van Van der Laan koos.

