Lopend Vuur: Goed idee, 30 binnen de bebouwde kom

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland de snelheid van 30 kilometer per uur de norm wordt binnen de bebouwde kom.

In de meeste woonwijken geldt al een maximum snelheid van '30', maar toch is binnen de bebouwde kom '50' nog steeds de norm. De Groningse afdeling vindt het 'op veel plaatsen een goed voorstel'.

'In een groot deel van de bebouwde kom, zal de totale reistijd nauwelijks worden beïnvloed. Dat komt door alle verkeerslichten die er zijn en andere constructies', zegt de Fietsersbond. 'Die hebben meer invloed op de reistijd dan de gemiddelde snelheid'.

Om de verkeersveiligheid te vergroten, moeten we binnen de bebouwde kom langzamer gaan rijden. Goed idee of niet?



