Wat doen we op Koningsdag?

Over twee maanden komen Willem-Alexander en Máxima Koningsdag vieren in Groningen. Pé en Rinus en Jan Mulder ('blijf weg!') willen protesteren tegen de overlast die Groningers ondervinden door gaswinning. Goed idee Beter Weters, of moeten we die dag juist andere kanten laten zien?

Oplossingen

Ik behoor niet tot de posse van Jan Mulder of andere azijnpissers. Koningsdag is een feestdag én een podium om niet alleen de aardbevingsproblemen maar ook de oplossingen te presenteren. Eén oplossing die we zoeken is helder: een alternatief voor aardgas. Minder of zelfs geen aardgas meer winnen vraagt om alternatieven om ons leven warm en energiek te houden.

Van water naar waterstof

Een daarvan is waterstof. Zelf houd ik me daar al jaren actief mee bezig. Ik hoop en verwacht dan ook dat we de koning en Nederland laten zien welke kansen waterstof kan bieden als duurzaam en veilig alternatief voor aardgas. Niet alleen voor verwarming maar ook als brandstof voor voertuigen. Van water naar waterstof lijkt me een logische stap voor onze koning!

Afblazen kan altijd nog

Dit vind ik nou echt een lastige zaak. Feestje vieren met onze royals die ook nog eens flink wat aandelen van Royal Shell bezitten op het moment dat zowel de staat als Shell het nog steeds laten afweten?

Eigenlijk kan dat pas als diezelfde staat zorgt voor een doorbraak in het aardbevingsdosier. Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat dat er aan staat te komen. Er is nog even tijd. Laat de voorbereidingen maar doorgaan. Afblazen kan altijd nog.

Acties: met mate

Wij hebben de stellige indruk dat er in Groningen geen meerderheid onder de bevolking te vinden is die ons koningspaar wil verbieden hier te komen. Dus dat verbod zal er ook niet komen. Acties moeten dan ook niet doorgaan tot 'over the hill.' De ontvangst in Groningen zal zeer ruime nationale media-aandacht krijgen.

Bruisend Groningen

Juist daarbij is het goed onze grote nationale rijkdom middels ons gas te stellen tegenover de erg grote offers daarvoor van onze Groningers. Daarom: 'Snel betalen!' Want het beeld moet ook duidelijk worden: we zijn de jongste grote stad van Nederland! De bruisende 'City of Talent' met uiteraard een Nobelprijswinnaar en meer dan 80.000 talentvolle studerenden!

Feest voor jong en oud

Ik zou het heel sneu vinden als men het bezoek aangrijpt om te protesteren. Dit is een feestdag voor jong en oud en voor de stad heel belangrijk. Ik begrijp dat men boos is over de aardbevingen maar er zijn volgens mij wel andere momenten en manieren om dit voor het voetlicht te brengen. Wanneer er groots gedemonstreerd wordt zullen bezoekers wegblijven. En wellicht bedenkt de koning zich ook en zal helemaal niet komen.

Geen politiek gewin

Het zou prima zijn dat de de commissaris en de burgemeester in een gesprek het probleem nog eens helder maken. Echter het lijkt er meer op dat de landelijke partijen Groningen gebruiken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gebruik het aardbevingsdossier niet voor uw politiek gewin. Sluit een pact met elkaar en zet de schouders eronder. Groningen verdient het.

Zoveel moois

Het is al weer een poos geleden dat het Koninklijk Huis Groningen uitkoos om de verjaardag van de koning(in) te vieren (2004). Ik herinner me die dag als een zeer positieve. Ik hoop dat we dat na 27 april a.s. ook weer kunnen zeggen. We vieren de verjaardag van de koning en Stad en provincie kunnen laten zien wat we allemaal voor moois te bieden hebben. Dat moeten we dan ook doen.

Goede herinneringen

Natuurlijk moet er aandacht worden besteed aan de problematiek die de gaswinning met zich meebrengt, maar laat dat alstublieft niet zijn wat we ons vijftien jaar later herinneren van die dag. Daar zijn andere momenten echt meer gepast. Er is zo veel moois tezien en beleven in Groningen en laten we dat dan ook aan de rest van Nederland laten zien.

Waar staat Groningen voor

Koningsdag is een dag waarop één regio middelpunt is van ons aller belangstelling. Dit jaar mag heel Nederland meegenieten van al het wonderbare en schone dat onze streken kenmerkt. Waar staat Groningen voor, wat heeft het te bieden, waarom is het hier goed leven?

Vanzelfsprekend is het gas een onderwerp zonder weerga, maar de kansen die er nu liggen zijn dat ook.

Nieuwe technologie

Aandacht dus voor wat hier volop is: ruimte, een groot arbeidsreservoir, noem maar op. Er komt geld beschikbaar voor nieuwe vormen van energievoorziening, voor nieuwe technologie, voor initiatieven die elders nauwelijks kans maken; 'Den Haag' kan immers niet anders?!

Laat dat getoond en daarmee gezien worden. Groningen: DÉ transitiestad en DÉ duurzaamheidsregio van Nederland. Wat wil je nog meer…?!

