Het was donderdagochtend opnieuw raak: ongelukken op de A7 leidden tot lange files. 'Automobilisten, wees alert in de ochtendspits!', roept politiewoordvoerder Anthony Hogeveen daarom op.

In korte tijd gebeurden er donderdagmorgen vier ongelukken waarbij in totaal 14 auto's betrokken waren. Er raakte één persoon gewond. Dinsdag botsten op de A7 tussen Marum en Hoogkerk ook al meerdere auto's op elkaar.

Harmonica

Volgens de politie ging het donderdagmorgen om kop-staartbotsingen. Anthony Hogeveen: 'Iemand trapt op de rem, misschien let iemand die erachter rijdt niet goed op en dan zie je dat de auto's als een harmonica op elkaar botsen. Afleiding kan een belangrijke oorzaak zijn.'

Weggesleept

Of dit ook echt de oorzaak is geweest van de ongevallen weet Hogeveen niet. 'Bij uitsluitend materiële schade wordt er niet altijd verder onderzoek gedaan. Een aantal auto's kon verder rijden en een aantal is weggesleept door een bergingsbedrijf'.

Volgens de politiewoordvoerder is het van belang, zeker in de ochtend- en avondspits, dat automobilisten zich niet laten afleiden. 'Wees alert op de omgeving, en houd je niet met andere dingen bezig zoals je telefoon'.

Campagne

De politie en wegbeheerder Rijkswaterstaat hielden vorig jaar de campagne A7 Attent om onder meer het mobiele telefoongebruik achter het stuur tegen te gaan. De controles werden uitgevoerd vanuit een rijdende camper.

Of de ongelukken aanleiding zijn voor nieuwe controles de komende tijd weet Anthony Hoogeveen niet precies, 'maar neem van mij aan we blijven controleren'.

