Groninger bibliotheken merken relatief weinig van ontlezing

De Groninger bibliotheken merken er relatief weinig van dat er steeds minder wordt gelezen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Biblionet Groningen.

De bijna 100.000 leden van Biblionet leenden vorig jaar 2,28 miljoen papieren boeken en andere materialen. In 2016 was dit nog 2,37 miljoen.

Meer e-books

Tegelijkertijd nam het aantal leden dat e-books leent afgelopen jaar toe met 21 procent naar 20.000. Zij leenden vorig jaar in totaal 157.300 e-books. 'Geen enkele andere bibliotheekorganisatie in Nederland heeft zoveel gebruikers van e-books als wij hier in Groningen', stelt bestuurder Arend Middelveld van Biblionet Groningen.

Geen boetes meer

Volgens de bibliothekenorganisatie is de relatief geringe ontlezing te danken aan het nieuwe beleid waarin geen boetes meer worden opgelegd als boeken te laat worden teruggebracht.

Nieuwe koers

Daarnaast zegt Biblionet dat de nieuwe koers, waarbij er meer activiteiten, cursussen en voorstellingen in de bibliotheken worden georganiseerd, aanslaat. De organisatie wijst op de nominatie van de bibliotheek van Veendam als 'Beste Bibliotheek van Nederland 2018'. Biblionet is inmiddels in gesprek met verschillende gemeenten om te kijken of meer bibliotheken kunnen worden vernieuwd.

De 42 bibliotheken in onze provincie trokken vorig jaar in totaal zo'n anderhalf miljoen bezoekers.

