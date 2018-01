Studenten gaan kantoor faculteit Letteren bezetten vanwege opstappen docent

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen een faculteitbrede discussie vanwege het opstappen van docent Eelco Runia.

De universitair docent zegde afgelopen weekend zijn baan op aan de RUG. In een ingezonden stuk in NRC Handelsblad laakt Runia de marktwerking binnen de universiteit. Ook verzet hij zich tegen de uitbreiding naar het Chinese Yantai en de verengelsing van het onderwijs.

Bijeenkomst

Naar aanleiding van het opstappen van Runia had het bestuur van de Faculteit der Letteren donderdag een bijeenkomst georganiseerd om met studenten in gesprek te gaan.

Bij de bijeenkomst waren zeventig tot tachtig mensen aanwezig. Ze konden ideeën en opmerkingen kwijt op flipovers en een whiteboard.

Kritiek op de opzet

Er was kritiek op de opzet van de bijeenkomst. 'Het College van Bestuur had hier moeten zijn!', wordt een aantal keren genoteerd. Verschillende studenten zeggen en schrijven dat ze een faculteitsbrede discussie willen, die een week van tevoren wordt aangekondigd.

Ook is het tijdstip van de bijeenkomst meerdere studenten tegen het zere been. 'Ze hebben het één dag vantevoren aangekondigd en we zitten midden in een tentamenweek. Later vanmiddag is er een groot tentamen van geschiedenis. Dit is niet handig op deze manier', zegt een student.

Breder probleem dan Runia

Eerder sprak RUG-woordvoerder Jorien Bakker van een 'persoonlijke kwestie tussen Runia en het faculteitsbestuur'. Aanwezigen spreken van 'damage control' en 'manipulatief'.

Ze schrijven: 'Hoezo een persoonlijke aangelegenheid?!' En 'Dit gaat over fundamentele problemen van de universiteit!'

Uitgelachen bij evaluatie

Een van de aanwezigen zegt: 'Bij de evaluatie van de vakken van het eerste jaar zijn we gewoon uitgelachen. Er werd totaal niet geluisterd naar wat we te zeggen hadden!' De studente wist niet waar ze haar evaluatiepunten duidelijk kon maken.

Volgens aanwezigen is de werkdruk van de docenten 'voelbaar' voor de studenten. Het werd niet duidelijk op wat voor manieren dit precies voelbaar is.

Vreedzame bezetting

Na de bijeenkomst riepen studenten op tot een vreedzaam protest in het kantoor van de faculteit der Letteren in het Harmoniegebouw, vrijdag tussen 13.00 en 15.00.

In een reactie op Facebook bedankt de faculteit der Letteren mensen voor hun deelname aan de inloopsessie. 'We zijn blij dat zoveel staf en studenten deze mogelijkheid benut hebben om hun zorgen en vragen bij ons neer te leggen. We werken op dit moment aan de uitwerking van een actieplan waarin we ingaan op de aangedragen thema's.'

