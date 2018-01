Versterkingsoperatie stokt: 'Laat ons een beetje gas geven op de uitvoering'

De bouwsector in Noord-Nederland zit op slot door de versterkingsoperatie die maar moeizaam op gang komt. Dat zegt branchevereniging Bouwend Nederland.

Zowel de inwoners als de bouwbedrijven zitten al te lang in onzekerheid. Volgens de voorman van Bouwend Nederland moet er snel iets gebeuren om de bewoners en bouwers duidelijkheid te geven.

Grilligheid

Sander Wubbolts, regiomanager Noord-Nederland bij Bouwend Nederland, denkt dat de grilligheid de bouwsector parten speelt. 'De continuïteit ontbreekt. Er is weinig inzicht in de planning. Bouwers kunnen daardoor niet anticiperen.'

Opdrachten worden volgens Wubbolts soms ingetrokken of on-hold gezet. 'Daardoor moet een bouwer die net op stoom begint te komen, mensen weer naar huis sturen.'

Labeling van budget

Eén oorzaak hiervan is volgens Wubbolts niet aan te wijzen. Er zijn meerdere redenen waarom dit misgaat. Bijvoorbeeld de labeling van het geld.

'Als er geld is gelabeld voor versterking, en later blijkt dat sloop en nieuwbouw beter is, dan duurt het heel lang voordat dat budget is omgezet.'

60 in plaats van 375

Het gevolg is dat er veel minder huizen zijn versterkt dan de planning was. 'We zouden afgelopen jaar 375 corporatiewoningen doen, dat waren er eind december net 60', vertelt Wubbolts.

Gevolg is dat bouwbedrijven eerder andere klussen aanpakken. Komen die bouwers wel weer terug op het moment dat de versterkingsoperatie wel gaat lopen? Wubbolts: 'Gelukkig hebben de meeste bouwers een hoge betrokkenheid bij Groningen. Maar dat neemt niet weg dat er ook partijen zullen zijn die zeggen: ik kan er niet goed op plannen, ik pak wat anders op.'

De oplossing?

Een kant-en-klare oplossing is er nog niet. 'Met alle instanties is er goed overleg, maar we zijn niet in staat er versnelling in te krijgen. Na jaren van inventarisatie en inspecties zeg ik: Laat ons een beetje gas geven op de uitvoering', meent Wubbolts.

Een goed eerste stap is volgens hem het maken van pooltjes. 'Maak een pooltje met bouwbedrijven per werkstroom: dan geven de bouwbedrijven commitment voor de langere duur. Bovendien: Als ze weten dat ze een deel van de koek krijgen, kunnen ze meer investeren en innovaties terugverdienen. Daar moeten we slimmer mee omgaan. Focus meer op realiseren, in plaats van rekenen.'