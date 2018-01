Omwonenden scheepswerf Pattje boos om 'plotselinge' tewaterlating

Omwonenden van scheepswerf Pattje in Waterhuizen zijn boos over de tewaterlating van een schip, donderdagmiddag. Het schip zou vrijdag te water gelaten worden, maar dat werd plotseling met een dag vervroegd.

De omwonenden kregen daar een klein uur van tevoren een mail over. Volgens Liz Main, die namens de bewoners spreekt, was er toen nauwelijks nog tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen.

'We kregen vorige week een brief dat het schip vrijdag te water zou gaan, maar vandaag werd dat veranderd naar vandaag. Hiermee overtreedt Pattje voor de zoveelste keer de regels. We zijn er klaar mee', aldus Main.

Vloedgolf

In de gemeentelijke vergunning staat dat de scheepswerf verplicht is een tewaterlating zeven dagen van tevoren aan te kondigen bij de omwonenden. Zij kunnen dan tijdig maatregelen nemen tegen de vloedgolf die over de Winschoterweg en hun tuinen stroomt.

Joost Koedam, woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen: 'De voorwaarden in de vergunning zijn helder. We gaan dit onderzoeken'. Over eventuele sancties kan Koedam nog niets zeggen.

'Het moest een dag eerder'

Directeur Bauke Adema van scheepswerf Pattje geeft toe dat hij zich niet aan de vergunning gehouden heeft. 'Maar we moesten dit schip om technische redenen een dag eerder te water laten.'

'Het wordt een grote rotzooi'

Omwonende Main heeft daar geen boodschap aan. 'Enkele bewoners zaten op hun werk toen het mailtje met de nieuwe datum kwam. Dan baal je. Met natte voeten kunnen we nog wel leven, maar losse spullen spoelen weg en moet je vervolgens uit de weilanden trekken. Het wordt een grote rotzooi.'

Overigens viel het met de vloedgolf enorm mee. Het water stroomde wel over de weg, maar niet in de tuinen van de bewoners.

Lees ook:

- Gemeente verleent scheepswerf Pattje nieuwe vergunning

- Nieuwe vergunning scheepswerf Pattje wordt ook aangevochten

- Scheepswerf Pattje krijgt extra tijd om zaken voor elkaar te maken

- Gemeente knijpt oogje toe bij bouwactiviteiten scheepswerf Pattje