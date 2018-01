Man die ex en dochters tiranniseerde krijgt cel- en werkstraf

Een 47-jarige man die vorig jaar maandenlang zijn ex-vrouw en dochters lastigviel in Groningen is veroordeeld tot 150 uur werkstraf. Ook legde de rechtbank de Arnhemmer zeven maanden voorwaardelijke celstraf, een psychiatrische behandeling en een contactverbod met zijn ex en dochters op.

Toen zijn vrouw in december 2016, na een relatie van 28 jaar, aankondigde dat ze wilde scheiden, begon hij haar en hun dochters te stalken. Hij belde ze honderden keren op en stuurde zijn ex-vrouw veel dreigende appjes. Ook dook hij regelmatig op bij hun huis in Groningen.

Gesprek met de politie

Nadat de politie in mei een gesprek met hem voerde, waarin agenten hem duidelijk maakten dat hij moest ophouden, ging de man toch door. In augustus vorig jaar werd hij aangehouden.

Zijn ex-vrouw en de kinderen vertelden de politie dat de drankverslaafde man in de jaren ervoor als een tiran heerste over het gezin. Ze waren bang voor zijn woedeaanvallen en hadden zelfs een vluchtplan in huis gemaakt om hem te kunnen ontvluchten. Door het stalken leefden ze ook daarna in grote angst.

Pikante foto's

De rechtbank neemt het de man vooral kwalijk dat hij het gezin na de scheiding steeds opzocht, dat hij onder meer dreigde met het openbaar maken van pikante foto's van zijn ex en niet stopte na het gesprek met de politie.

De Arnhemmer moet behandeld worden, omdat er anders een hoog risico is dat hij in herhaling valt, aldus de rechtbank. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

