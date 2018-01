Dit moet je weten als je over wil stappen naar gasloos wonen

In de Tweede Kamer wordt donderdagmiddag gedebatteerd over het schrappen van de plicht om nieuwe woningen aan te sluiten op gas. Maar wat heb je eigenlijk nodig om zonder aardgas te kunnen leven? En wat kost dat? RTV Noord zocht uit wat het betekent als je overstapt naar gasloos wonen.

Bij de overgang naar gasloos wonen komt veel kijken. Denk maar aan een ander verwarmingssysteem en een andere manier om water te verwarmen. Ook komt er een andere manier van koken bij kijken dan het vertrouwde gasstel.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in juni 2017.



Warmtepomp

Voor het verwarmen van een woning wordt een warmtepomp vaak genoemd als een van de apparaten van de toekomst. Dat is een apparaat dat energie uit lucht of uit de bodem haalt en omzet in warmte voor verwarming en kraanwater.

Ook een pelletkachel wordt als een gasloze optie gezien. Bij dit type kachel worden brandbare korrels ter grootte van een konijnenkeutel in een kachel gestopt.

Niet zo makkelijk

'Voor stedelijk gebied is stadswarmte een goede, duurzame optie. Voor landelijke gebieden kunnen warmtepompen heel geschikt zijn, zeker bij nieuwbouwprojecten', zegt woordvoerder Steffart Buijs van energieleverancier Nuon.

'Maar het aanleggen van een warmtepomp in een wat oudere woning is nog niet zo makkelijk', vertelt Buijs. 'De investeringskosten voor een aardwarmtepomp kunnen zo op dertigduizend euro per woning komen te liggen. Voor een luchtwarmtepomp is dit bedrag rond de vijf tot tienduizend euro.'

Daar komt nog bij dat volgens Buijs in de woning bijvoorbeeld vloerverwarming aangelegd moet worden. 'Dat kan lang niet in alle woningen. Ook moet de woning goed geïsoleerd worden. De kosten kunnen op die manier flink oplopen.'

Verwend met lage energiekosten

Buijs: 'We maakten immers gebruik van aardgas uit eigen land, dat onder meer in Groningen is gewonnen. Alleen zijn de maatschappelijke kosten nooit doorberekend in de prijs van het aardgas. Denk aan de kosten als gevolg van aardgaswinning en de uitstoot van CO2. Hierdoor was het aardgas - en daarmee de energierekening - relatief goedkoop.'

'De warmtepomp verbruikt elektriciteit. Afhankelijk van de grootte van de woning kan de energierekening makkelijk verdrie- of verviervoudigen, als je volledig gasloos gaat wonen', zegt Buijs. 'De kosten voor het gas vallen dan natuurlijk wel weg, waardoor je onder de streep wat voordeliger uit bent.'

Investering

Door de per saldo gedaalde energiekosten, kan de investering worden terugverdiend. Buijs: 'Het is moeilijk te zeggen in hoeveel jaar. Dat is onder meer afhankelijk van het bouwjaar van de woning, de isolatie, of er wand- of vloerverwarming aanwezig is en voor welke oplossing je kiest. In sommige gevallen kan het wel twintig jaar duren.'

Subsidie

'Gelukkig zijn er goede subsidieregelingen voor warmtepompen. Die verlagen de drempel voor mensen om erin te investeren en maken de terugverdientijd korter. Daarnaast verwachten we veel van innovatie door producenten van deze apparaten, zodat de prijzen omlaag gaan', vertelt Buijs. 'Verder is het belangrijk om bij een stijgend elektriciteitsgebruik te investeren in zonnepanelen. Zo kan je de energie die voor de warmtepomp nodig is zelf opwekken.'

Inductie

Bij gasloos wonen hoort ook gasloos koken. Dat kan bijvoorbeeld met het koken op een inductieplaat. De aanschafkosten van een inductiekookplaat waren lange tijd hoog. 'De prijzen van de inductiekookplaten zijn de afgelopen jaren gedaald. Daardoor zijn de aanschafkosten nu vergelijkbaar geworden', vertelt Eva van der Weiden van Hier klimaatbureau.

Glazen plaat

Met een inductiekookplaat kook je op een glazen plaat. In de plaat wordt met stroom een magnetisch veld gemaakt, en dat geeft warmte af. Veelgehoorde voordelen van koken op inductie zijn dat het makkelijker schoon te maken is en een pannetje water sneller kookt. Ook is het veiliger omdat je geen open vlam of kans op gaslekken hebt.

Om het even

Op internet wordt vaak genoemd dat koken op inductie duurder is dan koken op gas, omdat inductie meer energie verbruikt. Van der Weiden: 'Een paar jaar geleden was dit inderdaad zo. Maar de apparaten zijn in korte tijd veel efficiënter geworden. Misschien is koken op inductie nog iets duurder, maar het zal om het even zijn.'

