Gedragsverandering bij schippers moet het aantal ongelukken terugdringen

Gedragsverandering bij beroeps- en recreatieschippers moet het aantal ongelukken op het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal naar beneden brengen. Dat wil Rijkswaterstaat.

De organisatie onderzocht de 340 incidenten die de afgelopen tien jaar plaatsvonden op de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Bijna de helft daarvan gebeurde op de kanalen in onze provincie, het merendeel op het Van Starkenborghkanaal.

Aanvaringen bij Dorkwerd en Noordhorn

Meest in het oog springende incidenten zijn de aanvaringen met de brug bij Dorkwerd. Dat gebeurde vier keer in de afgelopen tien jaar. En onlangs zat nog een binnenschip vast onder de gloednieuwe tafelbrug bij Noordhorn.

'Menselijke fouten. Onoplettendheid, zowel bij de schippers als bij de mensen die de bruggen bedienen', zegt Willem Wouters van Rijkswaterstaat. De nautisch adviseur leidde het onderzoek.

Niet met opgeheven vingertje

'We willen niet met het opgeheven vingertje de schippers bestraffen, maar hopen een gedragsverandering te bewerkstelligen. Dat is nodig want het wordt steeds drukker op deze kanalen. Alleen al het aantal passages van beroepsschepen is gegroeid naar twintigduizend per jaar.'

De meeste ongelukken op het traject zijn aanvaringen tussen schepen en bruggen, aanvaringen tussen schepen komen minder vaak voor.

Hoe dan?

Gedragsverandering. Maar hoe dan? 'We gaan schippers er onder meer op wijzen dat te hard varen geen zin heeft. Tijdswinst levert het niet of nauwelijks op, want bij een van de sluizen moeten ze toch weer wachten.'

'Ook gaan we proberen om de recreatievaart nog meer te scheiden van de beroepsvaart door ze op de aantrekkelijkheid van andere vaarwegen te wijzen. Daardoor zal het een stuk rustiger worden op de hoofdvaarwegen. Dat komt de veiligheid ten goede', besluit Wouters.

Lees ook:

- Nieuwe Gerrit Krolbrug in Stad is in 2021 klaar

- Instanties onderzoeken oorzaak aanvaringen tegen bruggen

- Opnieuw aanvaring schip tegen brug