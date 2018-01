Danny Buijs is topfavoriet om Ernest Faber op te volgen

Danny Buijs de nieuwe trainer van FC Groningen? Het zou zomaar kunnen. De oud-middenvelder werd de laatste maanden vaker dan normaal in en om Groningen gesignaleerd. Toeval? Dat denk ik niet.

FC Groningen werkt graag met jonge ambitieuze trainers. Huidig manager technische zaken Ron Jans is daar een goed voorbeeld van. Zelf was Jans assistent bij FC Emmen toen hij het stokje van Dwight Lodeweges overnam. Hans Westerhof was trainer van het Asser ACV toen Groningen hem vastlegde en Erwin van de Looi stroomde binnen de club door naar het hoofdtrainerschap. In dat rijtje past de komst van Buijs, die nu trainer is van amateurclub Kozakken Boys, prima.

Daarnaast zal Buijs het uitstekend doen bij de achterban. Als voetballer speelde hij slechts twee seizoenen voor 'De trots van het Noorden', maar liet wel een verpletterende indruk achter. Een speler met een mentaliteit die voor veel noordelingen heel herkenbaar is.

Buijs wordt omschreven als een no-nonsensetrainer Elwin Baas

Als trainer heb ik Buijs nog nooit aan het werk gezien, maar mensen die hem wel kennen omschrijven hem als een no-nonsensetrainer die zeker openstaat voor de vernieuwingen binnen het voetbal. En uiteraard, de mentaliteit die hij als voetballer had, wil hij ook graag op het veld terug zien. Dat laatste past precies in wat Jans woensdagmiddag tegenover RTV Noord zei: 'De mentaliteit in het Noorden wil je op het veld terug zien en daar zoeken we iemand bij'.

Ron Jans kent Buijs natuurlijk uit hun gezamenlijke FC-tijd (2004 tot en met 2006). Jans was afgelopen weekend bij de wedstrijd Kozakken Boys – Jong Sparta in Werkendam. Een duel in de tweede divisie (derde niveau in Nederland), waarbij Buijs bij de thuisclub de scepter zwaait. Jans bevestigt dit, maar zegt dat hij daar niet voor Buijs was, maar om twee spelers te beoordelen. Maar dat Jans en Buijs elkaar daar hebben gesproken, is vanzelfsprekend. Dat er ook over de vacante trainerspositie is gepraat, is aannemelijk. Jans benadrukt sowieso niet op namen te willen ingaan.

Over de technisch manager gesproken: Groningen en Jans gaan begin februari om tafel om over contractverlenging te praten. De club wil graag met Jans verder. Hijzelf heeft meerdere malen aangegeven het goed naar zijn zin te hebben. Een langer verblijf lijkt een kwestie van tijd.

Buijs is momenteel een van de dertien cursisten van de vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal. Als alles goed gaat, behaalt hij deze zomer zijn diploma en mag hij ook in de eredivisie voor de groep staan.

Wat als Ron Jans een mentorrol gaat vervullen? Elwin Baas

Natuurlijk zal FC Groningen een risico nemen door een in het betaald voetbal onervaren coach aan te stellen, maar wat als Ron Jans een mentorrol gaat vervullen? En naast zijn functie als technisch manager ook regelmatig met Buijs praat om hem de kneepjes van het vak te leren. Als hij observeert en zijn kunde en ervaring met zijn jonge protegé gaat delen? Het lijkt mij een ideale job voor Jans.

Om de balans in de technische staf te waarborgen, is een ervaren assistent wenselijk. Waarom Alfons Arts niet? Hij is nu trainer van de onder-23 en krijgt intern veel lof voor zijn werkwijze met jonge talenten. Arts heeft al ruim dertig jaar ervaring in de voetballerij en kent zowel de noordelijke mentaliteit als de club.

Kortom: het zou mij enorm verbazen wanneer Danny Buijs niet een serieuze kandidaat is. Sterker nog, hij kan wel eens de topfavoriet van de FC zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

