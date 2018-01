Diefstal met geweld: twee jaar cel en behandeling geëist

Voor een gewelddadige diefstal in Assen eiste het Openbaar Ministerie donderdag twee jaar cel en behandeling tegen een 33-jarige Groninger.

De man is volgens de officier van justitie rijp voor de veelplegersstraf ISD (Inrichting Stelselmatige Daders), omdat hij al talloze keren is veroordeeld en hij steeds weer de fout in gaat. Ook is hij meerdere keren behandeld voor zijn drugsverslaving, maar ook dat heeft niet geholpen.

Uit de afkickkliniek

Op 24 augustus afgelopen jaar zat hij net twee weken in een afkickkliniek in Franeker toen hij daar liet weten dat hij stopte met de behandeling. Hij liet zich door een kennis ophalen en naar Assen brengen. Daar ging hij diezelfde avond, na opnieuw drank en drugs te hebben gebruikt, samen met een andere kennis naar een vroegere vriend.

'Bij die vroegere vriend woonde een man in huis van wie ik nog geld kreeg', legde de Groninger in de rechtszaal in Assen uit. Dat geld had hij nodig. Toen de man die hij zocht er niet bleek te zijn, kreeg de Groninger ruzie met zijn vroegere vriend uit Assen. Hij sloeg de man en stal zijn laptop en enkele jassen.

Als de Assenaar hem de volgende dag in contact kon brengen met de man van wie hij nog geld kreeg, zou hij zijn spullen terugkrijgen, beloofde de Groninger voor hij wegging. De Assenaar belde de politie.

Vernieling in cel

In oktober werd de Groninger zwaar onder invloed van drugs op straat gevonden in zijn woonplaats. Eenmaal op het politiebureau ontdekten agenten dat de man werd gezocht voor de diefstal met geweld in Assen. Omdat hij in de cel last kreeg van afkickverschijnselen, werd hij agressief en vernielde hij een beeldscherm.

Hij moet de politie bijna 600 euro schadevergoeding betalen, als het aan de officier ligt. Ook wil ze dat hij 500 euro betaalt aan het slachtoffer uit Assen.

Dochter leren kennen

De Groninger wil zelf graag ISD, omdat hij weer op het rechte pad wil komen. Zijn doel is dat hij de kans krijgt zijn dochter van 4 jaar, die hij momenteel niet ziet, kan leren kennen als hij zijn leven op de rit heeft, vertelde hij.

De rechter doet op 8 februari uitspraak.