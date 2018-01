Autodief steelt auto in Eelde; nu gevangen in Zweden

Autodief Sebastien G. die eerder deze week een auto heeft gestolen in Eelde, zit nu gevangen in Zweden. Hij veroorzaakte een aanrijding en werd zo gepakt door de Zweedse politie.

Volgens politiewoordvoerder Sylvia Sanders is de aanrijding veroorzaakt met een andere auto dan die in Eelde is gestolen.

Bekend

G. is een bekende autodief. Zo is er in juli 2017 ook een Mitsubishi gestolen na een proefrit in Nijmegen. In augustus 2017 werd er een Dodge Ram gestolen in Surhuisterveen. G. stal ook deze Toyota Landcruiser in oktober van dat jaar.

De politie wil nu dat G. wordt uitgeleverd aan Nederland, 'zodat hij hier kan worden gehoord', zegt Sanders.

Het autobedrijf in Eelde, waar de auto werd gestolen, plaatste een bericht op Facebook. Dat is inmiddels ruim 4100 keer gedeeld. In de tientallen reacties herkennen de mensen G.

Nog een auto in Zweden

Het lijkt erop dat de handelswijze van Sebastien G. een patroon heeft. Een gedupeerde garagehouder uit Drenthe herkent G. 'Die kerel heeft bij mij ook een auto gejat. Daarmee heeft hij een aanrijding gehad met een eland in Zweden, 400 kilometer boven Stockholm. Hij kwam sowieso al met een gestolen auto bij ons. Die had 'ie ergens anders meegenomen voor een proefrit en bij ons achtergelaten', verklaart de garagehouder.

Gevonden

De garagehouder uit Drenthe heeft geluk. Zijn auto is onderweg naar Nederland, met schade door de aanrijding met de eland.

In 2007 eiste het OM een werkstraf van 240 tegen ene Sebastien G. Het is nog niet bevestigd dat het om dezelfde Sebastien G. gaat, maar zijn leeftijd en werkwijze komen overeen. Die G. bekende in de rechtbank dat hij door het hele land auto's stal, door ze niet terug te brengen na een proefrit.