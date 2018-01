Winschoter bedrijf richt nieuwe Ommelander Ziekenhuis in

Het was niet de allergrootste opdracht voor Interfurn in Winschoten, maar wel één vlak naast de deur: de inrichting van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.

Het bedrijf, waar zo'n zestig mensen werken, is gespecialiseerd in het inrichten van ziekenhuizen, laboratoria en apotheken. Het had de afgelopen jaren bijvoorbeeld opdrachten van ziekenhuizen in Breda, Zwolle, Eindhoven en Utrecht.

Niet vanzelfsprekend

Interfern is één van de vijf tot zes bedrijven die actief is in deze markt. Directeur Gerard Erents en zijn projectleider Harry Immenga waren blij dat ze de opdracht verwierven. Want ook al was het bedrijf in 1993 al ingehuurd voor de inrichting van de uitbreiding van het St. Lucasziekenhuis in Winschoten, de voorloper van het OZG, een vanzelfsprekendheid was het zeker niet.

Met het inrichten van het OZG is een bedrag gemoeid van 'enkele miljoenen euro's'. Specifieker wil Erents niet worden: 'We willen de concurrentie niet onnodig wijzer maken.'

Hoge kwaliteit

Al met al is er anderhalf jaar gewerkt aan de opdracht. Interfurn construeert de meubels zelf. Het gaat onder meer om balie's, kasten in allerlei soorten en maten en scheidingswanden. De geleverde spullen moeten van hoge kwaliteit zijn. Immenga: 'Het meubilair moet minimaal 25 jaar meegaan, het moet degelijk in elkaar zitten en goed reinigbaar zijn.'

Bijna klaar

In de grote hal van het nieuwe ziekenhuis zijn medewerkers van Interfurn bezig met het in elkaar zetten van de centrale balie. Daarna is het bedrijf zo'n beetje klaar. Het nieuwe ziekenhuis wordt in februari opgeleverd. Dan moet het nog verder worden ingericht, moet er apparatuur worden ingebouwd en ingeregeld, en krijgt personeel een training zodat ze de weg straks weten in hun nieuwe werkomgeving.

Eind juni wordt het ziekenhuis in gebruik genomen.

Lees ook:

- Video: Het nieuwe OZG is bijna klaar

- Ommelander Ziekenhuis verhuist eind juni

- Ommelander Ziekenhuis schrijft zwarte cijfers

- Neem een kijkje in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis (in aanbouw)

- Hoogste punt Ommelander Ziekenhuis is bereikt