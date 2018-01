Deel dit artikel:











Bewoners Noorderplantsoenbuurt bang voor mogelijke bomenkap (Foto: Nico Swart / RTV Noord)

De Noorderplantsoenbuurt is ongerust over de mogelijk kap van ruim honderd bomen. Het is nog onduidelijk of alle bomen gekapt moeten worden, maar de vergunningen zijn wel aangevraagd.

De kap is nodig voor de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen. 'Elke boom die gespaard kan worden, is er een' Gerard van de Poll is voorzitter van de buurtvereniging. Hij telde in elke straat alle bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden. 'Het zijn er 103', concludeert hij. Van de Poll zegt dat hij snapt dat er enkele bomen aan moeten geloven. 'Wij zijn wel reëel, er zullen bomen worden gekapt. Maar moet je direct alle bomen kappen? Het gaat om 103 bomen in totaal, elke boom die gespaard kan worden, is er een. En wij denken dat er heel veel bomen gespaard kunnen worden.' Volume De meeste bomen staan in straatjes met huizen van meer dan honderd jaar oud. De bomen zijn een stuk jonger. 'Ze beginnen net een beetje volume te krijgen, helemaal in de zomer. Er worden wel nieuwe bomen teruggeplaatst na de kap, maar dat zijn toch weer kleinere exemplaren', meent Van de Poll. De buurtvereniging is in overleg met de gemeente Groningen. 'Het liefst hadden we gezien dat er van tevoren met bewoners was overlegd. Maar goed, we willen graag meedenken. Bijvoorbeeld over een andere route van de kabels en leidingen.'