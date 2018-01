Samenwerken met de PVV? 'Eerst afwachten'

Politieke partijen in de gemeenten Delfzijl en Pekela willen eerst de partijprogramma's en de verkiezingen afwachten, voordat ze besluiten om eventueel samen te werken met de Partij Voor de Vrijheid (PVV). Dat blijkt uit een rondgang door RTV Noord.

De PVV doet in maart voor het eerst mee in beide gemeenten. Landelijk gaven verschillende partijen, waaronder de VVD, aan pertinent niet samen te willen werken in een coalitie. Lokaal ligt dat beduidend anders.

Geen belemmering

'De deur staat open. Ik zie geen enkele belemmering', zegt fractievoorzitter Jolanda Fridrichs van de VVD in Pekela. 'We gaan er gewoon naar kijken bij het vormen van een college.'

Het CDA, de SP en Samen Voor Pekela (SVP) willen eerst de uitslag afwachten. 'Ik ga niet zeggen dat we niet willen samenwerken terwijl we, bijvoorbeeld, nog geen partijprogramma hebben kunnen lezen', zegt SP-fractievoorzitter Pim Siegers.

Geen optie

Het CDA in de gemeente Delfzijl heeft de keuze al wel gemaakt: 'Het is geen optie om met de PVV een college te vormen hier in Delfzijl', zegt voorman Piet van Hoogdalem. 'De PVV is zeker geen lokale partij. Hun uitstraling is dat ze allerlei dingen niet willen. Een constructieve samenwerking zie ik niet zitten.'

De VVD in de Havenstad denkt er nog over na. Fractievoorzitter Arie Heuvelman wil er nog geen uitspraken over doen. Ook de nieuw opgerichte partij 5 voor 12, opgericht door teleurgestelde leden die niet namens de PVV mee mogen doen in Delfzijl, sluit de partij niet uit.

Niet met modder gooien

'Het hangt van hun houding af. We hebben geen zin om met modder te gooien. We hebben uiteindelijk hetzelfde idee. Wel vraag ik me af hoe ze het raadslidmaatschap voor zich zien. Twee van de vier werken op zee en zijn regelmatig weken achter elkaar weg', zegt Michael Groeneveld van 5 voor 12.

Oppositiepartij Lijst Stulp zegt geen nee, maar ziet samenwerking met de PVV niet voor zich: 'Op inhoud kunnen we niet door één deur met de PVV. Ik kan me ook niet voorstellen dat veel mensen lokaal op de PVV stemmen. En anders krijgen ze de gemeenteraad die ze verdienen.'

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart.

