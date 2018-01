Deel dit artikel:











Noord Vandaag: Siberische gast strijkt neer in Scheemda (Foto: RTV Noord)

Een bijzondere vogel streek donderdag neer in Scheemda. De zwartkeellijster huist normaal in Siberië, maar zocht nu een boom in Scheemda op. Dat en meer in Noord Vandaag.

De komst van de bijzondere vogel ging als een lopend vuurtje. Binnen de kortste keren stonden zo'n dertig vogelaars voor de tuin aan de Gasthuislaan. Mooie sport Een echtpaar doet z'n best de lijster op de gevoelige plaat vast te leggen. 'Het is een heule mooie sport. Vooral voor aow-ers. Altijd onderweg.' (vanaf 13:18) Verder in Noord Vandaag: - Aardgasloos wonen lijkt de nieuwe toekomst. Maar hoe werkt dat in de praktijk? (vanaf 01:01) - Mestafsluiters zijn roofgoed. Maar daar lijkt nu een oplossing voor (vanaf 10:10) - Een reddingsactie voor karpers bleek toch anders uit te pakken. Foutje bedankt (vanaf 15:40) - Bijna klaar is 'ie, het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. We namen alvast een kijkje (vanaf 17:00) - 'Dronken Delfzieltje' viert 250-jarig bestaan met radiomarathon (vanaf 18:30) Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.