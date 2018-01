Dief krijgt toch nog straf voor overval op supermarkt vier jaar geleden

Een 37-jarige man uit Groningen moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren voor een winkeldiefstal met geweld. Hij pleegde de diefstal al in 2013. Ook legt de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf op van vijf maanden.

De man bedreigde een caissière bij de Aldi aan de Prunusstraat in de wijk Selwerd met een mes en deed een greep in de kassa. Hij werd in 2016 opgepakt voor een ander delict. Toen er dna werd afgenomen was er een link met de winkeldiefstal uit 2013.

Leven op orde

De rechtbank hield rekening met het feit dat de man zijn leven nu op orde heeft.

