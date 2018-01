Werkstraf geëist voor handel in Rituals pakketten

Een 49-jarige man uit Gieten moest donderdag voor de rechtbank verschijnen omdat hij handelde in Rituals pakketten. Deze pakketten zouden zijn gestolen bij de Wedeka in Stadskanaal.

De officier van justitie eiste vijftig uur werkstraf. De zaak kwam in 2015 aan het licht toen medewerkers van werkvoorzieningsschap Wedeka de Rituals pakketten op Marktplaats zagen staan. Dit waren volgens hen dezelfde pakketten die zij moesten verpakken. De pakketten gingen daarna naar Denemarken.

Kofferbak

De man uit Gieten kocht de pakketten van een andere man. Die had ze in een vrachtwagen liggen en zei dat ze van een faillissement uit Duitsland kwamen. De officier van justitie vindt dat de man hier meer door had moeten vragen en beter had moeten weten.

Twijfels

De advocaat van de man zet haar vraagtekens bij het verhaal dat de pakketten gestolen zouden zijn. 'De medewerkers hadden alleen een vermoeden dat de producten van Wedeka kwamen, feiten zijn er niet.'

De man zelf is zich van geen kwaad bewust. 'Het zit mij niet lekker. Al twee jaar niet. Ik had nooit verwacht dat dit er achterweg zou komen.' De rechtbank doet over twee weken uitspraak.