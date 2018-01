Op de kruising van de N361 en De Rug bij Lauwersoog zijn donderdag aan het eind van de middag twee auto's op elkaar gebotst. Twee mensen raakten gewond en moesten met de ambulance mee.

Het is niet bekend waardoor het ongeluk kon gebeuren.

De weg is gestremd tot de ravage is opgeruimd. Het verkeer moet omrijden via de naastgelegen Strandweg.