Molens Groninger Landschap worden duurzaam verlicht

Molen de Onderneming in Vierhuizen in de 'nieuwe' lichtsituatie (Foto: Groninger Landschap)

Alle vijftien molens van het Groninger Landschap zijn in de loop van dit jaar voorzien van duurzame verlichting. Bij zeven molens is dat al het geval, bij acht gebeurt het dit jaar.

Aan de buitenkant van de molens komt minimale led-verlichting. Het Groninger Landschap doet dat, om de nachtelijke lichtvervuiling tegen te gaan. Ook aan de binnenkant van de molens komen duurzame en energiezuinige led-lampen.

Molen de Onderneming in Vierhuizen was al van veraf te zien in de 'oude' lichtsituatie. (Beeld: Groninger Landschap)



Terugdringen van de nachtelijke verlichting is volgens het Groninger Landschap nodig, omdat veel dieren afhankelijk zijn van de nacht en duisternis nodig hebben om te kunnen leven.