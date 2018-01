Gemeenteraad akkoord met geld voor nieuwe school Zuidwolde

De gemeenteraad van Bedum gaat akkoord met het beschikbaar stellen van zo'n drie miljoen euro voor de bouw van een nieuw kindcentrum in Zuidwolde. Ook de PvdA stemde in.

Die liet eerder nog weten pas in te stemmen als er een betere financiële toelichting kwam. Dat heeft de wethouder gedaan.

Toezegging

'We zijn blij dat de wethouder aan onze oproep gehoor heeft gegeven', zegt raadslid Roel Kuiper. Wel had de partij nog een kleine toezegging nodig over de begrote 750.000 euro van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 'Kan de wethouder ons vertellen dat dit bedrag is toegezegd?'

Energieneutraal

'Dit is voor 99 procent zeker. Ik ga ervan uit dat dit goed komt en het is goed doorgesproken met de NCG', vertelt wethouder Menne van Dijk.

Het nieuwe gebouw van samenwerkingsschool 't Groenland moet zo veel mogelijk energieneutraal worden.

