Onderzoek naar aardwarmtefiasco start in maart

De onderzoeksvragen voor het onderzoek van het mislukte aardwarmteproject zijn rond. Het onderzoek start in maart. Het is nog onbekend wie het onderzoek gaat uitvoeren.

Het prestigieuze aardwarmteproject zou duizenden woningen, maar ook bedrijven verwarmen met warm grondwater.

Kritiek

Het project bleek echter niet haalbaar toen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met kritiek kwam. Kritiek op het project, maar ook op uitvoeringsprogramma WarmteStad.

Het bedrijf zou onvoldoende knowhow hebben en bovendien het risico op aardbevingen, door toedoen van het project, onderschatten.

Juiste moment

Door het onderzoek moet blijken wat de oorzaken zijn van het afblazen van het project. Ook moet duidelijk worden of alle beschikbare informatie die bekend was over het project op het juiste moment is gebruikt bij het nemen van beslissingen.

Volgens toezichthouder SodM heeft het stadsbestuur te vroeg grote investeringen gedaan. Er zou namelijk nog geen duidelijkheid zijn over de veiligheid van het project.

Transparant

Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft altijd gezegd transparant te zijn geweest richting de raadsleden. 'Alles ligt bij de raad, iedereen kan nalezen hoe het is gegaan', liet hij eerder al weten. Het stopzetten kost in totaal 6 miljoen euro.

Het onderzoek komt er op initiatief van de raad. De voltallige raad stemde destijds voor. Als alles volgens planning verloopt dan zullen de raadsleden zich in juni buigen over de uitkomsten. In juli wordt het besproken in de gemeenteraad.

