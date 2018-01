Martini Ziekenhuis heeft nieuwe afdeling voor mensen met herseninfarct

In het Martini Ziekenhuis in de stad Groningen is donderdag de nieuwe 'stroke unit' geopend. Op deze afdeling worden mensen na een herseninfarct behandeld.

In het Martini komen jaarlijks zo'n 500 mensen terecht na een beroerte. Vooral de eerste uren zijn dan cruciaal om verdere schade te beperken.

Complicaties voorkomen

Op de nieuwe stroke unit worden patiënten behandeld en in de gaten gehouden. Na behandeling op de spoedeisende hulp zijn er acht bedden beschikbaar op de nieuwe afdeling.

Neuroloog Mariëlle Padberg: 'De informatie in de eerste drie dagen na een beroerte is cruciaal. In die periode zit de meeste herstelkans en kunnen we complicaties voorkomen. Daarnaast is in deze fase het zoeken naar de oorzaak van het herseninfarct belangrijk om herhaling te voorkomen.'

Revalidatie

Ook wordt op de stroke unit zo snel mogelijk begonnen met revalidatie. 'Het Martini Ziekenhuis start hiermee, zodra de patiënt in staat is één of meer van de therapieën te volgen', vertelt fysiotherapeur Gonda Levering.

Een voorbeeld daarvan is een gezamenlijke lunch voor patiënten. Daarbij oefent de ene patiënt onder begeleiding met goed slikken of spreken (logopedie), een andere patiënt dekt de tafel en leert zo lopen of dragen (fysiotherapie) en weer een ander richt zich op alledaagse toepassingen als het smeren en snijden van de boterham (ergotherapie).

