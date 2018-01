Sergio van Dijk gaat spelen voor Pelikaan S

Sergio van Dijk in actie namens Emmen (Foto: JK Beeld)

Pelikaan S heeft Sergio van Dijk aangetrokken. De oud-aanvaller van FC Groningen en FC Emmen is nog niet speelgerechtigd voor de zaterdag tweedeklasser.

Hij komt daardoor zaterdag nog niet in actie in de thuiswedstrijd tegen Omlandia. De wereldvoetbalbond FIFA en de Indonesische voetbalbond moeten nog instemmen met de overgang.

Genaturaliseerd tot Indonesiër

Van Dijk voetbalde onder meer in Australië en Indonesië. Hij liet zich ook naturaliseren tot Indonesiër. In 2013 maakte hij zijn debuut in het Indonesisch elftal.

