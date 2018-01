'Ik wil niet zeggen dat het sensationeel werk is dat we doen'

Al negen maanden ligt het schip de Faxaborg in de monding van de Eems om een van de zeebodem losgeraakte electriciteitskabel te bewaken. Dat de saaiste baan van de wereld noemen gaat directeur Paul van Laar van rederij Van Laar Maritime te ver. 'Maar ik wil ook niet zeggen dat het sensationeel werk is dat we doen.'

De kabel verbindt het windmolenpark Riffgat, noordoostelijk van Schiermonnikoog, met het vasteland. De kabel is over een lengte van zo'n tweehonderd meter omhooggekomen, en vormt dus een gevaar voor de scheepvaart. De eigenaar van de kabel, Tennet, heeft nog zeker een half jaar nodig om een oplossing te vinden hoe de kabel weer in de zeebodem kan.

'De hele dag opletten'

Tot die tijd wordt het dus bewaakt door de Faxaborg. 'Het is best een vrij druk gebied', zegt Van Laar. 'Je moet echt wel de hele dag opletten. En je zit tussen de zandbanken in. Er is redelijk veel visserij, je hebt de veerdienst. Het is zeker geen locatie waar je van alles en iedereen verlaten bent.'

Volgens Van Laar ontstaan er geen gevaarlijke situaties door de losliggende kabel. 'Omdat wij ons werk doen.'

Vierkoppige bemanning

De bemanning bestaat uit vier man. 'De kapitein en de stuurman wisselen elkaar af, die hebben om de beurt wacht. En de machinist en de kok doen naast het wachtlopen ook hun eigen werk. Voor de een het bijhouden van alle motoren en voor de ander het bereiden van de maaltijden.'

Om de zes weken komt er een 'verse' bemanning aan boord. 'Dan loopt het schip de Eemshaven binnen, komt er eten en drinken aan boord en worden eventuele reparaties uitgevoerd die op zee niet kunnen.'

Als het aan Van Laar ligt, blijft de Faxaborg nog wel even bij de kabel patrouilleren. 'Wat mij betreft zo lang mogelijk. Het is ons werk.'