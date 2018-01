Delfzijlster raad unaniem voor fusie in 2021

Net als de gemeenteraad van Appingedam stemt ook de raad van Delfzijl voor een fusie met Appingedam en Loppersum in 2021. De volksvertegenwoordigers in de Havenstad gingen - tegen de verwachting in - unaniem mee met het voorstel van de colleges.

Eind vorig jaar spraken de gemeenten al de intentie uit om te fuseren. Nu is ook de huwelijksdatum vastgelegd.

Tijd nodig

Delfzijl was aanvankelijk groot voorstander van een fusie in 2020, één jaar eerder. Loppersum wilde meer de tijd nemen omdat ook de aardbevingsproblematiek veel tijd en energie kost. Appingedam zei 'uiterlijk' in 2021 samen te willen. De colleges van de drie fusiepartners hebben daarom 2021 voorgesteld.

Burgemeester Gerard Beukema wond er geen doekjes om donderdagavond in de raad: 'Ik maak van mijn hart geen moordkuil: het is een gemiste kans dat we er drie jaar over doen. Het kan met gemak in twee jaar, kijk maar naar Midden-Groningen en Het Hogeland. Maar je moet het samen doen.'

Grenscorrectie

Bij het uitspreken van de intentie om samen te gaan eind vorig jaar waren de Seniorenpartij en Lijst Stulp tegen.

Fractievoorzitter Edward Stulp zei ook donderdag via de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar een grenscorrectie af te willen dwingen waardoor de Eemshaven bij de DAL-gemeenten wordt gevoegd, een langgekoesterde wens van Delfzijl. Fractievoorzitter Jan Ottens wilde geen fusie, maar intensievere samenwerking.

Toch groen licht

Toch gaven Lijst Stulp en de Seniorenpartij donderdagavond opvallend genoeg groen licht voor de fusie, wat tot een grappig moment leidde bij de stemming. Nadat Beukema vroeg wie tegen was, zei Ottens: 'Waarom kijkt iedereen mij aan?' Beukema dacht dat hij tegen zou zijn, en lachte: 'Ik begrijp steeds minder van de politiek.'

De colleges van de drie gemeenten maken nu een plan om de fusie voor te bereiden. Daar gaan de nieuwe gemeenteraden zich na de verkiezingen in maart over buigen.

Lees ook:

- Fusie Delfzijl, Appingedam en Loppersum in 2021

- DAL-gemeenten voor fusie; Lopster oppositie stemt verrassend tegen

- Witte rook in Appingedam: coalitie stemt voor huwelijk met Delfzijl en Loppersum