GroenLinks houdt vast aan eigen plan voor gasloze nieuwbouw

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks houdt voet bij stuk met haar plan om nieuw te bouwen huizen niet op het gasnet aan te sluiten. Ondanks dat coalitiepartij D66 Van Tongeren donderdagavond tijdens het debat vroeg om haar initiatiefwetsvoorstel in de ijskast te zetten.

Eerder op de dag kwamen de coalitiepartijen D66, VVD, CDA en de ChristenUnie met een soortgelijk voorstel. Zij willen gasvrije nieuwbouwwoningen regelen via een wetswijziging in de wet Voortgang van de Energietransitie (VET).

Hetzelfde doel

Beide voorstellen hebben hetzelfde doel: huizen die nieuw worden gebouwd krijgen geen gasaansluiting. Daardoor ontstaat er minder vraag naar Gronings gas, waardoor de gaskraan een stukje verder dicht kan. Daarnaast is het een goede stap in de richting om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Nederland wil dan CO2 neutraal zijn.

'Zo'n tien procent minder'

Het plan van Van Tongeren gaat net iets verder dan het coalitievoorstel. Zij wil minder uitzonderingen voor gemeenten om in bijzondere gevallen toch toe te staan dat een nieuwbouwwoning een gasaansluiting krijgt. 'Ik schat in dat met mijn voorstel zo'n negentig procent van de nieuw te bouwen huizen van het gas af gaat en met het coalitievoorstel is dat zo'n tien procent minder', zegt Van Tongeren.

Maar de coalitiepartijen hebben bijna Kamerbreed al een meerderheid voor hun plan. Naast oppositiepartijen de PvdA, SP, Partij voor de Dieren en de SGP, steunt toch ook GroenLinks het plan. De kans is daardoor klein dat de regeringspartijen het plan van Van Tongeren nog steunen.

Voet bij stuk

Kamerlid Rob Jetten van D66 vroeg het GroenLinks-Kamerlid daarom haar plan als stok achter de deur te houden in het geval dat de wet VET strandt in de Eerste Kamer. Maar Van Tongeren houdt voet bij stuk en brengt haar plan toch in stemming.

'Als ze het chic doen, zegt de coalitie: Jij steunt ons amendement, wij steunen jouw wet. Dat zou mijn favoriete uitkomst zijn', zegt Van Tongeren die donderdagavond van de coalitiepartijen wel de nodige complimenten ontving voor de gedane arbeid.

Maar aan complimenten heeft Van Tongeren niks. De kans is groot dat ze geen loon naar werken krijgt en haar plan dinsdag wordt weggestemd in de Tweede Kamer.

Zelf ligt ze daar niet wakker van. 'Het gaat niet om de eer en glorie van Van Tongeren. Het gaat om het oplossen van de onwaarschijnlijke problematiek in Groningen. Of het nou met mijn wet wordt geregeld of met het coalitievoorstel. Zolang nieuwbouw maar niet meer op het gasnet komt, heb ik mijn doel bereikt.'

