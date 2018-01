Ook Delfzijl pleit voor statiegeld op flesjes en blikjes

Net als de gemeenten Groningen, Oldambt en Midden-Groningen sluit ook de gemeente Delfzijl zich aan bij de Statiegeldalliantie. Het voorstel van D66 en ChristenUnie hierover heeft donderdagavond steun van de meerderheid gekregen van de raad.

Alleen Lijst Stulp en de Seniorenpartij zijn tegen.

Minder afval

De alliantie roept op om statiegeld te heffen op kleine flesjes en blikjes. Daardoor zou zwerfafval met zeventig tot negentig procent teruggedrongen worden. Ook zou het schelen in de opruimkosten voor gemeenten.

Wethouder Rijzebol zei het een sympathiek plan te vinden: 'Je ziet het langs de kant van de weg, er wordt nog veel te veel van dit materiaal weggegooid. Dat moet anders.'

Signaal

Ook de gemeenten Amsterdam, Hengelo en Leiden hebben zich aangesloten bij de alliantie. Het wil nog niet zeggen dat statiegeld op flesjes en blikjes er komt, het is een signaal richting de Tweede Kamer en de regering. Die neemt uiteindelijk het besluit.

Overigens sprak ook de gemeente Eemsmond donderdagavond over aansluiten bij de alliantie, na vragen hierover van CDA-raadslid Van de Wal. Wethouder Sienot gaf aan dat hier in februari een besluit over wordt genomen.

