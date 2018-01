'Waarom staat het Slochter Molecuul er nog?'

Oppositiepartij Leefbaar Midden Groningen wil dat het college van de gemeente Midden-Groningen het 'gasmolecuul' aan de A7 bij Kolham binnen vijf dagen weghaalt.

Dat laat de partij weten in een motie tijdens de raadsvergadering. De partij vindt de sculptuur een symbool van 'exploitatie en onderdrukking'.

Cadeautje

Het acht meter hoge beeld is in 2009 geplaatst voor het vijftigjarig jubileum van de eerste aardgasvonst in het gasveld in Slochteren. Het is een geschenk van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), GasTerra en de Gasunie aan de gemeente Slochteren. De onthulling werd gedaan door Koningin Beatrix.

Geen prioriteit

De motie kon niet op veel bijval rekenen. Zo noemde wethouder Anja Woortman, die gaswinning in haar portefeuille heeft, het zeker niet prioriteit nummer één. 'Er zijn nu wel andere, belangrijkere dingen waar we ons mee bezig moeten houden.'

'We moeten het laten staan'

Ook fractievoorzitter Erianne van der Burg (CDA) is niet enthousiast. 'Ik denk dat we het moeten laten staan, zo wordt iedereen herinnerd aan wat voor gebied ze inrijden.'

Fractievoorzitter Hans Haze van Gemeentebelangen Midden-Groningen kon nog wel wat begrip opbrengen voor het idee: 'Ik kan er ook niet naar kijken, wat mij betreft mag het morgen nog weg.'

