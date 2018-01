Delfzijl steunt oproep stopzetten gaswinning, maar niet unaniem

Na Loppersum, Appingedam en Winsum roept ook de gemeenteraad van Delfzijl de regering op om de gaswinning in het Groningenveld zo snel mogelijk te stoppen.

Daarnaast moet er voor 1 februari een knoop worden doorgehakt over een nieuw schadeprotocol en schadefonds en de versterking van huizen moet worden versneld.

Niet unaniem

Waar de Lopster, Damster en Winsumer raden unaniem achter de motie staan, is dat in de Havenstad niet het geval. Zo ging Lijst Stulp hier niet in mee, omdat die eerder al had opgeroepen tot een winning van 12 miljard. Dat voorstel haalde het toen overigens niet.

Ook had de raad hier volgens Stulp niet over gepraat, als de beving bij Zeerijp niet had plaatsgevonden.

Geen volledige afbouw

ChristenUnie-raadslid Sebastien Sabanga steunde de motie ook niet, omdat hij vindt dat de gaswinning niet helemáál moet worden afgebouwd. Zijn twee collega-raadsleden waren wel voor.

Met de moties willen de raden een krachtig signaal afgeven aan het Rijk.

