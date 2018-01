Deel dit artikel:











'Bom-auto' Muntendam vliegt in brand (Foto: Marcel Klip/112Hoogezand)

In Muntendam is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. Het gaat om hetzelfde voertuig waar op 14 december een explosief naar binnen is gegooid dat verwijderd moest worden door experts van Defensie.

De wagen stond geparkeerd achter de woningen aan de Burgemeester Buitenhofstraat. De politie stelt een onderzoek in. De auto is inmiddels afgevoerd. Ook bij het Zuidlaardermeer moest de brandweer in actie komen. Een auto die geparkeerd stond aan de kant van Zuidlaren/Midlaren brandde volledig uit. Lees ook: Explosief in Muntendam is ontmanteld