Achterban NEG wijst cao-eindbod af

De FNV-leden werkzaam bij Nippon Electric Glass (NEG) in Westerbroek hebben het eindbod van de directie massaal afgewezen.

In hun optiek heeft het personeel van het vroegere PPG 'na vijf jaar soberheid' genoeg bijgedragen. Vrijdagochtend zit de vakbond nog om tafel met de directie. Als de directie niet met een verbeterd bod komt, gaat de vakbond waarschijnlijk een ultimatum stellen.

'Na 5 jaar armoede is het tijd dat we een flinke stap voorwaarts maken in arbeidsvoorwaarden', sprak een werknemer tijdens een ledenvergadering. 'In 2013 heeft het personeel 22 procent aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Met het eindbod zijn we eind 2020 nog niet terug op het niveau van 2012. Het is schandalig.'