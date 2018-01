Aldel neemt eerste vijf nieuwe ovens in gebruik

Aluminiumsmelter Aldel heeft deze week de eerste vijf nieuwe elektrolyse-ovens in bedrijf genomen. In totaal gaat het bedrijf 230 nieuwe smeltovens bouwen.

De nieuwe ovens maken deel uit van een uitgebreid investeringsprogramma. De nieuwe eigenaar York Capital wil dit jaar 30 miljoen euro investeren in de Delfzijlster fabriek.

Tachtig banen extra

Dat levert tachtig nieuwe banen op, met name in productie- en technische functies. Ook op het gebied van commercie en IT zijn er vacatures. Op dit moment werken bij Aldel 175 mensen.

