OM: Groninger (51) misbruikt zeven pubers

Een 51-jarige man uit Uithuizermeeden heeft volgens het Openbaar Ministerie zeven jongens seksueel misbruikt. Dit zou van 2007 tot 2013 in Uithuizermeeden hebben plaatsgevonden.

De slachtoffers waren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Ze werden volgens de beschuldigingen op ernstige wijze misbruikt. De man wordt inmiddels psychisch onderzocht.

De officier wilde verder niet op de inhoud ingaan. 'Er was geen sprake van een professionele relatie, zoals op een school of iets dergelijks', liet hij weten. Wanneer de zaak wordt behandeld is nog onbekend.