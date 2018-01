OM: Groninger (51) misbruikt zeven pubers (update)

Een 51-jarige man uit Uithuizermeeden heeft volgens het Openbaar Ministerie zeven jongens seksueel misbruikt. Dit zou van 2007 tot 2013 in Uithuizermeeden hebben plaatsgevonden.

De slachtoffers waren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Ze werden volgens de beschuldigingen op ernstige wijze misbruikt. De man wordt inmiddels psychisch onderzocht.

Hangplek

Advocaat Theo Pluijter noemt zijn cliënt 'een kwetsbare man'. De jongeren kwamen langs voor een praatje en een drankje en gebruikten zijn huis als hangplek.

Nadat er aangiftes binnenkwamen is de man gehoord. Pluijter zegt dat zijn cliënt een deel van de beschuldigingen erkent, maar een groot deel is volgens hem niet gebeurd. Pluijter stelt dat de zaak te zwaar is aangezet en dat meer onderzoek nodig is om te zien wat er werkelijk is gebeurd. De man uit Uithuizermeeden is niet eerder met justitie in aanraking geweest.

Wanneer de zaak wordt behandeld, is nog onbekend.