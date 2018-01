Rondje Groningen: De fik erin!

Wat is de saaiste baan ter wereld? En don't break a leg op dit podium! Dit - en meer - in Rondje Groningen.

1) Saai!!

Vanochtend schreven we al over misschien een van de meest saaie banen van de wereld. Een meisje uit Roodeschool heeft daar ook wel een mening over..

2) Kunst gebundeld

Tenminste zes nieuwe kunstwerken pronken er binnenkort op de Grote Markt:

3) Fik erin

Heerlijk, een pelletkachel. Maar hoe laat je zo'n kachel nu goed branden, zonder dat de rest van je huis eraan moet geloven?

4) Klaar voor de start?

De Urban Trail, jeweetwel, die wedstrijd waarbij je door allerlei gebouwen rent, gaat dit jaar door de Stadschouwburg. Don't break a leg!

5) Gas terug

Wat te doen met het gasmolecuul langs de A7? Houd Groningen Overeind heeft wel een suggestie.

6) Rise and shine!

Ochtendstond heeft goud in de mond, in ieder geval in Stedum:

7) De wereld wacht

Namens de wereld, bedankt

8) Zit-in

RUG-studenten protesteerden vandaag tegen de toenemende internationalisering op de universiteit. Met een opmerkelijke actie

9) Opgestaan is....

Plaatsvergaan. Of in dit geval ingepikt...

Rondje Groningen is er elke dag om 21.00 uur. Lees hier andere edities.