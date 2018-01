Bosker 'in de vorm van zijn leven' naar NK

Eén ding weet Marcel Bosker zeker. Hij gaat de Zwitserse kampioenschappen op natuurijs winnen. Als je hem vraagt naar zijn kansen op het NK Allround, is hij voorzichtiger.

'Ik ben één van de favorieten, maar Jan Blokhuijsen is de topfavoriet. Maar als hij z'n hoofd er niet honderd procent bij heeft, dan kan ik hem verslaan', vertelt de net 21 jaar geworden schaatser twee dagen voor het toernooi.

Normaal gesproken strijden de twee ploeggenoten om de bovenste plaatsen omdat Sven Kramer en Patrick Roest het NK links laten liggen.

Rijzende ster

Bosker stelt dat hij in de vorm van z'n leven verkeert. De afgelopen weken behaalde hij drie medailles bij internationale wedstrijden. Twee bij de EK Afstanden en bij de wereldbeker in Erfurt. Zijn ster is rijzende. 'Mensen gaan je steeds meer volgen. Ik heb er op Instagram in de afgelopen weken 700 volgers bijgekregen. Ze leven echt met me mee. Dat is wel lekker.'

Genieten

Na het NK last Bosker een rustperiode in. In zijn geboorteland Zwitserland gaat hij genieten van de winterse omstandigheden. 'Daar kun je goed herstellen, lekker schaatsen en genieten van het leven.'

Toch kan hij het niet laten om een wedstrijd te rijden. 'Ik doe mee aan het Zwitsers kampioenschap op natuurijs. Dat ga ik zeker winnen, natuurlijk. Het is in Sankt Moritz op 1800 meter hoogte. Dat is ook weer een nieuwe ervaring.'

