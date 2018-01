Column: Kat

Tien jaar geleden zag ik haar voor het eerst zitten. Op het voorportaaltje van het oude buitenhuisje van mijn schoonouders. In Carpeneto, Piemonte.

Ze vond me vreemd. Niet omdat ik Groninger ben, mensen zijn voor katten allemaal gelijk. Mensen zijn voor die beesten sowieso rare lange wezens op twee poten die water en vreten moeten geven. Ze vond me vreemd omdat mijn klanken niet klonken als die van een Italiaan. En omdat ik anders rook. Minder naar oregano en knoflook. Meer naar mosterd.

In april, toen we zelf ook vaker buiten gingen zitten, kwam ze voorzichtig mijn richting op. Niet uit overtuiging, maar uit een soort nieuwsgierigheid met een rafelrandje van grote twijfel. Ik had haar wel eens een stukje tonijn op het stenen plateautje aangeboden. Maar de geur van mijn vingers stond haar niet aan. Ze liet de vis links liggen. Die ochtend zat ze echter, voor het eerst, binnen een straal van een meter, mij in alle rust van top tot teen in haar op te nemen. Soms keek ik recht in haar grote, groengele ogen. En soms keek ze terug. Maar me niet aan.

In augustus vond ze in de schaduw van de citroenboom, tegen mijn stoel, al draaiend en proberend, uiteindelijk de ideale slaapplek. Daar bleef ze urenlang liggen, tussen mijn benen. Af en toe legde ze loom een pootje op een voorbijkruipend insect. Soms draaide ze een oortje naar het geritsel van een hagedis. Maar veel zin in de jacht had ze niet. De lunch was ook voor haar te copieus geweest. Tevreden snorde ze zichzelf, en mij, in slaap.

Zo raakten we bevriend. Als we met de auto uit Genua kwamen aanrijden, leek het alsof ze ons verwachtte. Ze zat dan op de hoek van het dorp, bij de grote rode villa, ons op te wachten, en liep de laatste meters hard miauwend met de auto mee. Haar eigen baasjes waren waarschijnlijk vaak onderweg. Roberto's ouders waren al jaren haar adoptiegezin. Alma praatte tegen haar. Zij praatte terug. En kroop ondertussen tevreden op mijn schoot.

We zagen haar ouder worden. Toch bleef ze actief in het plattelandsdorpje tussen de wijnboeren en veehouders. Ze joeg op slangen, ving vogels, vocht met buurtkatten, bleef nachten weg, kwam dagen bij ons slapen, en werd een vast onderdeel van onze dagtripjes naar de glooiende heuvels van Piemonte. In de winter zaten we soms maanden in Genua. Zij in Carpeneto. Misschien bleef ze dan eindelijk eens thuis, bij haar baasjes of wellicht bij andere buren. Het leek haar niet te deren. Zelfs na maanden zat ze ons op te wachten. Op haar vaste hoekje, bij de rode villa.

Drie jaar geleden kregen we nieuwe buren. Met een blije, kwijlende, kwispelende labrador. Ze heeft zich de hele zomer, diep beledigd over zoveel naïeve dierlijkheid, niet laten zien. Tegen de herfst werd de hond rustiger. En kwam zij weer uit haar schulp tevoorschijn. Alsof er niets gebeurd was. Haar tijgervacht glanzend als altijd. Met hier en daar wat wit rond het snuitje. En de lichte grijze waas van staar in haar pupillen.

In september leek het alsof ze tegen me praatte. Ze kirde door haar gespin van alles en nog wat. Ik aaide haar achter haar oortje. Bromde wat terug. We waren gelukkig.

Vorige week dinsdagavond belde Alma ons huilend op. Ze waren voor het eerst in maanden weer eens met z'n tweeën in Carpeneto en de kat had hen niet opgewacht. Ze was al dagen nergens te bekennen. Nachten weggebleven. Bezorgd had Alma die dinsdag aangebeld bij de rode villa op de hoek. De eigenaresse had nieuwsgierig opengedaan. Snikkend had mijn schoonmoeder gevraagd naar hun kat. Dat het beestje soms ook bij ons was geweest. Ons jarenlang lichtheid en plezier had gebracht. Ze had met schokkende schouders gezegd dat het haar speet dat wij hun kat een beetje als onze kat waren gaan zien. Ze had de verbouwereerde buurvrouw gevraagd of het beestje ziek was. Of misschien erger.

Verbaasd had de dame een hand op Alma haar arm gelegd. Haar nog eens goed aangekeken. Getroost. En met zachte stem gezegd 'Maar wij hebben nooit een kat gehad.'

Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter.